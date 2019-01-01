Купить винтовые сваи в Казани

Фундамент является основой здания, гарантирующей его надежность и безопасность. О том, что может возводиться фундамент на винтовых сваях, знают многие. Но не всем известно, что он собой представляет, и какие преимущества дает перед классической монолитной конструкцией, также часто применяемой в строительстве. Наша компания занимается не только продажей винтовых свай в Казани, но и возведением свайно-винтовых фундаментов по Республике Татарстан уже долгое время, гарантируя высокое качество работы. Работаем под ключ.

Конструкция свайно-винтового фундамента и сфера его использования

Основой конструкции выступают винтовые сваи. Представляют они собой стальную трубу с круглым сечением, один конец которой оснащен режущим винтом. Путем придания свае вращательного движения, ее погружают в грунт. В зависимости от типа строительного объекта используют сваи различных диаметров и габаритов лопастей. Например, для возведения частного небольшого дома достаточно диаметра ствола 10,8 см, а лопасти – 30 см.

Используют такой тип фундамента преимущественно на сложных грунтах. К ним относятся, например, торфяные, глинистые или песчаные грунты с избытком влаги. Если использовать тут обычный ленточный фундамент, то возникнут большие проблемы. Такой нагрузки грунт часто не выдерживает, а при промерзании глинистого грунта фундамент может просто «порвать». В этом отношении металлические сваи обеспечивают более высокую надежность. При этом их монтаж экономически более выгоден и прост в реализации.

На винтовых сваях осуществляется строительство загородных легких домиков, выполненных, например, из дерева, каркасно-модульных домов, веранды, пирсов, заборов, линий электропередач и др. построек.

Процесс монтажа винтовых свай

В первую очередь осуществляется монтаж винтовых свай. При этом их вкручивают в грунт до тех пор, пока они не упрутся в устойчивый грунт. Чаще всего достаточно глубины 1,5 м. После этого все сваи подрезают на одинаковом уровне. Для большей устойчивости сваи заливают раствором высокопрочного бетона. Те части свай, которые находятся над землей, обрабатывают антикоррозионными средствами. Отличительной особенностью является то, что никаких земельных работ производить не нужно, даже если имеются неровности почвы. Это позволяет сэкономить на аренде тяжелой техники. Ввинчиваться сваи могут вручную или с использованием автоматики.

Традиционно дом на винтовых сваях возводится в три этапа:

Производится расчет и осуществляются подготовительные работы;

Монтаж винтовых свай;

Бетонирование сваи, ее обрезка и установка оголовка.

Если конструкция будет рассчитана и спроектирована правильно, то конструкция получится очень надежно, а срок ее службы будет очень долгим. Таким образом можно делать даже укрепление берега винтовыми сваями. По этой технологии можно построить фундамент не только для частного дома, но и под баню, беседку, сруб и т.д.

По сравнению со своими аналогами винтовой фундамент имеет следующие преимущества:

Стоимость его ниже практически в два раза;

Сроки монтажа очень маленькие. В некоторых случаях данная процедура может осуществляться за один день;

Его возводить можно на сложных, заболоченных грунтах;

Он обеспечивает высокую экологичность, безопасность и надежность;

Срок службы свайной конструкции может достигать 150 лет, а при соответствующей обработке – до 200;

Устанавливать фундамент можно без проведения земляных работ, не изменяя абсолютно рельеф местности;

Установку можно производить абсолютно в любых погодных условиях;

Пучения почвы при заморозках на сваи не оказывают никакого влияния;

Они способны выдержать очень высокую нагрузку. И это значение можно регулировать путем изменения диаметра свай;

При разнородном грунте все сваи испытывают одинаковую нагрузку;

К уже существующей конструкции можно без ее разрушения пристроить дополнительное сооружение;

Обеспечивается высокая сейсмоустойчивость;

Необходимость в гидроизоляции отсутствует;

В процессе монтажа грунт не подвергается разрушению;

Высокая несущая способность сваи;

Поддаются ремонту в случае необходимости.

Ознакомьтесь с ценами на сваи. Наши специалисты произведут все необходимые расчеты и осуществят установку винтового фундамента аккуратно с учетом всех нюансов, которые могут сопровождать этот процесс.

Дома на винтовых сваях

В зависимости от предпочтений на винтовых сваях можно построить дом из любых традиционных материалов: кирпич, газобетон, дерево, каркас, сип-панель и т.д. Только стоит учитывать что под каждый материал необходимо использовать определенный тип винтовых свай. Допустим для каркасного дома подойдут сваи 108 диаметром с лопастью в 30 сантиметров, а для кирпичного дома потребуются сваи от 130 диаметра и больше, в зависимости от размера и этажности дома.

Также немаловажным пуктом планирования дома на винтовых сваях является составление схемы свайного поля. При неверных расчетах нагрузки можно получить некачественный фундамент вплоть до обрушения дома. Чтобы такого не случилось необходимо обращаться в специализированные строительные фирмы, такие как "Тат Сваи", которые сделают точный расчет надежного крепкого фундамента с соблюдением всех технологий.

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